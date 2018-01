Aeronautas e aeroviários terão reajuste salarial de 9,8% Os aeronautas e aeroviários terão reajuste salarial de 9,8%, parcelados em duas vezes: 3% em dezembro (data-base das categorias) e 6,8% a partir de 1º de maio de 2003. O Sindicato Nacional da Empresas Aeroviárias (Snea) assinou no dia 23 a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato Nacional dos Aeronautas e com o Sindicato Nacional dos Aeroviários. O acordo vale para outros benefícios, como vale-alimentação, cesta básica e seguro, que serão corrigidos em 10% a partir de 1º de maio de 2003. Até aquela data, os valores permanecem os mesmos. O acordo salarial beneficia todos os aeronautas (pilotos e comissários) e aeroviários (trabalhadores em terra) das empresas aéreas do País, num total de 40 mil trabalhadores.