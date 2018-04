Aeronautas se mobilizam contra demissões A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, informou hoje que a categoria está se organizando para evitar demissões na Varig e garantir os direitos trabalhistas dos demitidos pela Vasp. Hoje, cerca de 100 comissários demitidos da Vasp protestaram contra a falta de pagamento dos direitos trabalhistas na frente do balcão da empresa no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O protesto provocou atrasos nos vôos da companhia na ponte-aérea Rio-São Paulo. Portando "nariz de palhaço", alguns comissários levantaram faixas e cartazes com dizeres contra a companhia. Graziella Baggio informou que a Vasp demitiu 170 comissários como parte do processo de reestruturação iniciado em 2000. "Muitos empregados demitidos em dezembro não conseguiram receber os recursos da rescisão até agora", disse. A empresa ainda não se manifestou sobre o caso. A Vasp chegou a perder a posição de terceira companhia aérea doméstica para a Gol em abril, mas recuperou-se e esteve empatada com a concorrente em julho. Com 352.799 passageiros transportados e produtividade de 66% nos vôos, a Vasp fechou julho com 12,68% de participação na aviação brasileira. A Vasp teve prejuízo líquido consolidado de R$ 60,533 milhões no primeiro trimestre de 2002. As perdas foram 19,90% menores do que em igual período do ano anterior. Varig A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas tenta agendar uma reunião com o novo presidente da Varig, Arnim Lore, para evitar demissões. Ela informou que não foi informada oficialmente sobre os números, mas profissionais do setor comentam que a empresa deverá dispensar 150 pilotos e 250 comissários. A Varig, segundo Baggio, tem 1.300 pilotos e 3.000 comissários. "Há um clima de tensão entre os funcionários que já dura há meses e a diretoria deveria prestar esclarecimentos", disse. Ela acredita que os empregados possivelmente demitidos pela Varig terão dificuldade de se realocar, uma vez o setor está em crise. O analista de aviação do banco Itaú, Alexandre Torrano, afirma que as demissões na Varig serão inevitáveis. Segundo ele, toda companhia aérea precisa ter atualmente cerca de 100 funcionários por avião para se tornar viável ? números mantidos pela Gol e pela TAM, companhias em melhor situação financeira. Isto significa que a Varig, com 111 aviões, teria de trabalhar com 11 mil pessoas, no lugar das 16 mil atuais. Torrano lembra que a Transbrasil trabalhou nos últimos tempos com mais de 200 funcionários por avião e esta foi uma das razões para a paralisação. Ele acredita que Varig terá de fazer um enxugamento importante principalmente na área administrativa, nem tanto na operacional.