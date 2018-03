Aeronáutica aprova redistribuição de vôos A Aeronáutica aprovou hoje a nova redistribuição de linhas aéreas nos três principais aeroportos do País: Congonhas, em São Paulo; Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Pampulha, em Belo Horizonte. Com isso, Congonhas teve reduzido o número de pousos diários de 641 para 543; Santos Dumont, de 324 para 207; e Pampulha, de 205 para 154. A redistribuição resolve uma relocação de vôos das próprias empresas, que estavam com problema de superoferta de aviões e de linhas. Portanto, ela acaba atendendo às companhias, mesmo porque o processo de fusão da Varig com a TAM, que está em andamento, acabou ocasionando uma redução das freqüências de vôos das duas empresas. Com a redistribuição, em Congonhas, por exemplo, o conglomerado passa a ter 66,5% das freqüências; a Pantanal terá 5,9%; a Gol, 16,5%; a Vasp, 8,7% e a Ocean Air, 2,2%. No Santos Dumont, a TAM-Varig ficará com 49,7% das freqüências; a Gol, 27 1%; Vasp, 14,5% e Ocean Air, 8,7%. Na Pampulha, a TAM-Varig terá 47,4%; a Total (empresa que voa só em Minas), 17,5%; a Gol, 26% e Vasp, 9,1%.