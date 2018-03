Aeronáutica troca comando do DAC O brigadeiro Washington Carlos de Campos Machado está deixando a diretoria do Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão responsável pelo concessão de linhas aéreas e que controla as empresas aéreas brasileiras. O brigadeiro deverá ser designado para o III Comando Aéreo Regional, com sede no Rio de Janeiro. Ele será substituído pelo brigadeiro Jorge Godinho Barreto Ney, que já estava exercendo funções no DAC. A Aeronáutica informou que o brigadeiro está se afastando do DAC "por necessidade de serviço". Washington foi responsável pela decisão de suspender a venda de passagens pela Gol no valor de R$ 50 em vários trechos no País e por isso, foi criticado por parlamentares e pelo do ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia. Na semana passada, o brigadeiro esteve no Congresso e foi criticado pelos senadores, que classificaram a atitude de autoritária e contrária ao interesse público, já que estaria impedindo que a população fosse beneficiada com passagens mais baratas. Washington justificou que a decisão foi técnica e tomada de forma preventiva, para evitar concorrência predatória.