Aeroporto de Botucatu atenderá a Embraer A ampliação do aeroporto estadual Tancredo de Almeida Neves, em Botucatu, interior de São Paulo, irá atender a uma necessidade da empresa Neiva, pertencente à Embraer, que passará a montar aviões modelo Embraer-120, conhecido comercialmente pelo nome Brasília. A empresa não tinha espaço para testar as aeronaves e apenas fabricava peças para aviação. Com a obra feita pelo governo do Estado, a companhia passará a empregar 1.380 pessoas até o final deste ano. Em 2000, a empresa tinha 1.000 empregados. O governo gastou R$ 2,5 mi com as obras. A pista foi ampliada de 1.200 para 1.500 metros. Também foi feita a adequação do balizamento noturno, a instalação de um alambrado em volta do aeroporto seguindo as normas internacionais e algumas obras complementares de melhoria de estrutura. A obra ainda não terminou: a parte de esgoto da avenida de acesso ao aeroporto está pela metade, e há muita terra e barro até a chegada na entrada da pista. A obra começou em maio de 2000. O governo estima que 130 mil pessoas serão beneficiadas direta ou indiretamente pela possibilidade de maior operação do aeroporto com a sua ampliação. A obra permitirá que o aeroporto receba aviões do porte do Fokker 100 e outros modelos típicos da aviação regional. Um dos mercados a serem atendidos é o de vôos charter, aviões que são fretados por empresas, entidades, associações ou grupos de pessoas, com objetivos turísticos e empresariais. Mário Covas, governador licenciado, participou do evento de inauguração da obra hoje de manhã, ao lado do governador em exercício Geraldo Alckmin. Segundo ambos, a gestão Covas já investiu R$ 5 mi em obras para modernização do setor aeroviário, tanto na remodelação de aeroportos já existentes quanto na construção de novas pistas. Desde 1995, o investimento total no setor soma R$ 34,5 mi em obras e melhorias de 28 aeroportos administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.