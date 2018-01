Aeroporto de Porto Alegre põe tapete para desinfetar aftosa O Ministério da Agricultura reforçou a prevenção contra a aftosa com a instalação de um pedilúvio (tapete para desinfecção) hoje no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O aeroporto recebe vôos da Argentina, onde houve confirmação de um foco da doença na província de Salta. Além disso, já operam nove barreiras sanitárias na fronteira com o país vizinho. A décima barreira será instalada nos próximos dias. Os postos de fronteira fazem a desinfecção de veículos e a fiscalização dos produtos. O Rio Grande do Sul vacina o rebanho contra a aftosa.