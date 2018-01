Aeroporto de Ribeirão receberá tráfego internacional de cargas O Aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto (SP) foi habilitado ao tráfego internacional de cargas pelo Comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista, cabendo ao Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) coordenar a rotina operacional e administrativa. Com essa autorização, a Secretaria dos Transportes deve publicar, na segunda quinzena deste mês, edital de concorrência pública para concessão do uso de complexo de carga aérea para construção e operação de recinto alfandegado. O edital permitirá também operações de cargas domésticas, ampliando as possibilidades de participação da iniciativa privada. De acordo com o secretário dos Transportes, Dario Rais Lopes, o aeroporto de Ribeirão Preto é o primeiro habilitado para cargas internacionais fora da Infraero. "A finalidade da concorrência é a de permitir o processamento de carga aérea internacional (importação, exportação e trânsito), bem como armazenagem e processamento de carga nacional", destacou. A área total, alvo da concessão, é de dez mil metros quadrados, e o espaço a ser edificado no setor internacional é de, no mínimo, dois mil metros quadrados. As obras estarão concluídas em 12 meses, depois de aprovado o projeto. O prazo da concessão é de 15 anos, prorrogável por igual período. O DAESP está vinculado à Secretaria dos Transportes e, mediante convênio com o Ministério da Aeronáutica, por meio de seu Departamento de Aviação Civil (DAC), tem a responsabilidade de administrar, manter e explorar 31 aeroportos no Estado de São Paulo.