Aeroportos do país estão entre piores do mundo em atraso--Forbes Os passageiros dos aeroportos internacionais de Brasília, Cumbica e Congonhas estão entre os que mais sofrem com atrasos em todo o mundo, de acordo com uma sondagem da revista Forbes, divulgada nesta quarta-feira, com dados compilados dos últimos dois anos. Segundo a publicação, o aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, é o que tem mais atrasos em todo o mundo, uma vez que apenas 27 por cento das decolagens aconteceram no horário previsto, de acordo com dados do FlightStats, um serviço que acompanha informações desse tipo em tempo real. Em segundo lugar, está o aeroporto de Pequim --com apenas 33 por cento dos vôos decolando sem atrasos. Na sequência aparecem Cumbica, em Guarulhos, e Congonhas, na capital paulista. Apenas 41 e 43 por cento dos vôos que saíram dos aeroportos paulistas, respectivamente, cumpriram os horários previstos, diz a revista. O aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, não teve dados compilados pela sondagem por causa do tamanho relativamente pequeno, afirmou a Forbes. A Infraero, empresa que administra os aeroportos brasileiros, disse mais tarde em uma nota, que a pesquisa segue critérios incorretos, porque os índices de pontualidade deveriam medir a eficiência das companhias aéreas e não dos aeroportos. Maior foco de passageiros no país, São Paulo não é apenas um mau destino para decolagens, segundo a revista. As aterrissagens também sofrem nos aeroportos paulistas, já que apenas 54 por cento dos vôos que chegaram a Congonhas em 2007 e 59 por cento dos que foram a Cumbica aterrissaram no horário previsto, diz a Forbes. A revista indicou os aeroportos internacionais da Coréia do Sul e Japão como aqueles onde há menos atrasos, com cerca de 95 por cento dos vôos deixando o local no horário previsto. A metodologia da pesquisa considerou apenas os aeroportos internacionais que atenderam pelo menos 10 milhões de passageiros em 2006, de acordo com o Conselho Internacional dos Aeroportos, um grupo com sede em Genebra, na Suíça, além dos dados da FlightStats para o ano passado. (Reportagem de Maurício Savarese)