Aeroportuários da Sata ameaçam entrar em greve no Rio Funcionários da empresa de serviços aeroportuários Sata ameaçam entrar em greve à partir das 12 horas desta quarta-feira, no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio. A paralisação será realizada caso a diretoria da empresa não atenda às reivindicações dos empregados, como a regularização dos salários, que há três meses são pagos em três parcelas, conta a presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Selma Balbino. Segundo ela, os trabalhadores estavam concentrados por volta das 11h30 no Galeão, aguardando um posicionamento da empresa. A sindicalista conta que caso haja paralisação, cerca de 600 pessoas deverão aderir ao movimento, prejudicando o atendimento das aeronaves da Varig, VarigLog, Aerolíneas Argentinas, Air France, entre outras. A Sata é controlada pela Fundação Ruben Berta, ex-controladora da Varig, e presta serviços como limpeza das aeronaves em solo, transporte de bagagens e deslocamento das escadas usadas para os passageiros entrarem ou saírem das aeronaves.