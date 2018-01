Aeroviários criticam postura da BR Distribuidora O vice-presidente da Federação Nacional dos Aeronautas e Aeroviários, Celso Klafke, criticou hoje a postura da BR Distribuidora na negociação do pagamento de combustível devido pela Varig. Klafke considerou que há "falta de flexibilidade" na companhia estatal. A postura, segundo o dirigente, era bem mais flexível antes que a Fundação Ruben Berta ? controladora da Varig ? tivesse rejeitado o memorando de entendimento com os principais credores da empresa, no dia 22 de novembro. Klafke disse que a negociação com a BR Distribuidora é o ponto mais sensível da crise. Com o Banco do Brasil, a Varig deve chegar em breve a um acordo, e com a Infraero já foi feita a negociação, informou o dirigente, que participou hoje de reunião da comissão de representação externa da Assembléia Legislativa gaúcha que analisa a situação da empresa aérea. Na quarta-feira, o presidente da Varig, Manuel Guedes, também havia criticado a postura da BR Distribuidora, em reunião da comissão. A estatal adotou "uma medida bastante forte", na avaliação do executivo. Ele disse que a empresa tentava uma forma mais "civilizada" para pagar os atrasados, mas não conseguiu. O pagamento de combustível, que tem sido feito à vista, representa R$ 5,6 milhões por dia para a Varig. A companhia propôs pagar R$ 1,5 milhão a mais por dia para quitar novas obrigações que somavam R$ 90 milhões, mas a credora não aceitou e passou a executar as garantias, sacando receitas de contas a receber na venda de passagens, explicou Guedes. Com o fluxo de caixa pressionado pelo pagamento, a Varig teve de adiar o depósito do 13º salário dos funcionários. TST O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Gelson de Azevedo, participou da reunião de hoje. "As informações serão repassadas aos demais ministros, para que tenham conhecimento dos problemas que estão sendo debatidos", explicou Azevedo, ao final do encontro. O ministro afirmou que a Varig é um excelente empregador, mas enfrenta uma crise que poderá resultar em problema grave se a companhia não tiver continuidade. O TST adotou uma política de se antecipar aos problemas e procurar conhecê-los antes que cheguem à corte, explicou Azevedo, que aproveitou a coincidência de sua passagem por Porto Alegre, onde está em férias, para acompanhar a reunião. Em janeiro, como a comissão deverá agendar reuniões com o Ministério de Desenvolvimento e o BNDES em Brasília, ficará mais fácil ao TST participar dos encontros.