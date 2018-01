Aeroviários da Varig fazem protesto amanhã O Sindicato dos Aeroviários de São Paulo organizou uma paralisação de aeroviários (trabalhadores em terra) da Varig amanhã, das 7h às 8h30, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De acordo com a Força Sindical, à qual o sindicato é filiado, cerca de 1.000 trabalhadores vão se concentrar nas portarias 1, 2 e 3 do aeroporto. Eles protestarão contra o parcelamento do salário de novembro, em duas vezes, e a suspensão do pagamento do 13.º salário deste ano. A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, afirmou que a categoria (que reúne os trabalhadores que operam no ar) não têm intenção de parar as atividades amanhã. "Este não é o caminho, a saída é a negociação." Segundo ela, os aeronautas da Varig farão assembléia amanhã às 17h, em São Paulo, Rio e Porto Alegre. O objetivo é discutir que medidas tomar para enfrentar a crise da companhia aérea. O sindicato dos aeronautas é filiado à CUT. O caixa da Varig está sendo afetado pelo desembolso diário de R$ 5,6 milhões para que a BR Distribuidora abasteça os aviões. A BR exigiu o pagamento à vista para evitar atrasos. A dívida total da empresa com a BR é de R$ 140 milhões. No total, as dívidas da Varig com diversos credores somam US$ 768 milhões.