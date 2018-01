Aeroviários terão aumento salarial de 6% O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) firmou nesta terça-feira acordo com os sindicatos dos trabalhadores aeronautas e aeroviários no Rio de Janeiro, quanto à convenção coletiva de trabalho, concedendo reajuste salarial de 6% aos empregados de todo o país, exceto os do município do Rio de Janeiro, ainda em fase final de negociação. As demais cláusulas econômicas da convenção também foram reajustadas em 6% - piso salarial, vale refeição, diárias, seguro e cesta básica. O acordo tem vigência a partir de 1º de dezembro, beneficia a cerca de 30 mil empregados do setor e foi negociado durante aproximadamente dois meses. Os sindicatos dos empregados pleiteavam inicialmente aumento de 12%.