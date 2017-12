AES anuncia acordo, mas BNDES não confirma A companhia de energia norte-americana AES garantiu nesta terça-feira que chegou a um acordo com o BNDES para o pagamento da dívida de US$ 1,2 bilhão com o banco federal. Segundo a companhia, a assinatura do contrato depende apenas da finalização de alguns documentos. O BNDES não confirmou a notícia, divulgada pelo principal negociador da AES, Joseph Brandt - que ligou para as principais agências de notícias informando o acerto. Por meio da assessoria, o banco disse apenas que não comentaria as afirmações de Brandt. O acordo não foi noticiado na página da internet da companhia norte-americana. Brandt esteve no Rio até ontem, quando, depois de uma semana de reuniões com representantes do BNDES, voltou aos Estados Unidos. No mesmo dia, o banco informou que as negociações não haviam sido concluídas e que as partes haviam estabelecido um novo prazo para a assinatura do contrato. O acordo prevê a criação de uma companhia, com emissão de ações para o BNDES e para a AES, que controlaria os principais ativos da multinacional no Brasil. Parte da dívida seria paga com os dividendos desta companhia, chamada de Novacom. O problema é que a AES não conseguiu liberar as ações da geradora Tietê, dadas como garantias a um empréstimo internacional.