AES deixa de pagar US$ 247 milhões ao BNDES A AES Elpa divulgou nota na qual confirma que deixou de pagar hoje ao BNDES o vencimento de US$ 247 milhões. A dívida refere-se a um contrato de financiamento para aquisição das ações ordinárias da Eletropaulo. "A companhia informa que continuam as discussões junto ao BNDES com o objetivo de reestruturar a respectiva dívida", diz o comunicado.