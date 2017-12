AES Eletropaulo tenta melhorar imagem junto a consumidor A AES Eletropaulo anunciará amanhã que passará a informar os clientes, por carta, sobre interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica às residências para a realização de obras de manutenção da rede de distribuição da companhia. A iniciativa, que integra o projeto "Cliente em Primeiro Lugar", que será implantado em outubro, visa melhorar a imagem da empresa junto ao seu público consumidor, segundo uma fonte da empresa. A AES Eletropaulo ficou entre as 10 piores distribuidoras de energia elétrica na pesquisa de satisfação do consumidor divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em fevereiro deste ano. A empresa ficou na 57ª posição entre as 64 concessionárias de distribuição abrangidas no levantamento do órgão regulador do setor elétrico. A distribuidora paulista obteve um índice de avaliação de 58,07 pontos, abaixo da média nacional, de 64,51 pontos.