AES nomeia José Bernini para assumir a Eletropaulo A norte-americana AES nomeou José Bernini para o posto de executivo-chefe da distribuidora de energia Eletropaulo. Bernini foi vice-secretário de Energia do Estado de São Paulo, de 1995 a 1996. O executivo também ocupará uma vice-presidência da AES. Na semana passada, Bernini anunciou sua saída do cargo de executivo-chefe da EDP Brasil, holding de energia elétrica da Electricidade de Portugal. A AES está reestruturando a Eletropaulo e negocia com o BNDES a reestruturação da dívida da empresa. A dívida da AES junto ao BNDES soma US$ 1,2 bilhão.