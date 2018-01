AES prevê encargos de US$ 2,7 bi no 4º trimestre A norte-americana de energia AES Corp., que no Brasil controla a Eletropaulo, deverá assumir encargos de US$ 2,7 bilhões no quarto trimestre de 2002, devido à significativa erosão do valor de geradoras da companhia e outros ativos nos EUA, Brasil e Reino Unido e de mudanças nos mercados de eletricidade, segundo informações do Wall Street Journal. A AES controla 176 unidades totalizando 60.000 megawatts de capacidade de geração em 33 países. Em anúncio realizado após o fechamento dos mercados ontem, a AES espera registrar um encargo de US$ 1 bilhão após impostos relacionado com a rescisão de contratos de energia com a TXU Europe, que entrou com pedido de concordata no ano passado. No Brasil, o racionamento de energia e a desvalorização do real corroeu o valor de duas unidades em aproximadamente US$ 1,3 bilhão. O porta-voz da AES disse que a companhia prevê assumir um encargo de ágio relativo à empresa Eletropaulo de US$ 706 milhões, bem como um encargo de US$ 587 milhões relacionado com a Cemig. Além disso, a AES assumirá encargos aproximados de US$ 400 milhões relativo à decisão de suspender a construção de uma geradora em Redlands, Califórnia. A companhia reiterou que continua fomentando uma estratégia agressiva de venda de ativos a fim de fortalecer seu balanço patrimonial. A AES, que divulgará os resultados de 2002 no próximo mês, estima um fluxo de caixa de quase US$ 1,1 bilhão em 2002 e lucro a partir de operações contínuas, excluindo encargos, de aproximadamente US$ 429 milhões.