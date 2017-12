AES terá 11 anos para pagar o BNDES A dívida da americana AES com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será paga em 11 anos, segundo o acordo assinado entre as partes. Os três primeiros anos serão de carência, quando a AES deverá pagar apenas parte dos juros das debêntures que serão emitidas pela Brasiliana Energia S.A. A partir de 2007, a Brasiliana passa a resgatar as debêntures ? a primeira parcela será de US$ 20 milhões. Nos anos seguintes, as parcelas serão de US$ 45 milhões (2008 e 2009), US$ 75 milhões (2010), US$ 100 milhões (2011, 2012 e 2013) e US$ 25 milhões em 2014. Neste último vencimento, serão quitadas também as parcelas de juros não pagas nos primeiros anos de carência. Caso alguma das parcelas não seja paga, o BNDES poderá assumir a participação da AES na Brasiliana. ?Não vamos querer isso, mas poderemos fazê-lo. Logo depois, trabalharíamos para privatizar novamente a companhia?, disse o diretor financeiro do banco, Roberto Timótheo da Costa, comentando uma possível reestatização das companhias do grupo AES. A operação de renegociação de dívida da AES não será um padrão para as empresas inadimplentes com o BNDES, garantiu o diretor do banco, Roberto Timótheo da Costa. ?Cada caso é um caso e esta operação foi elaborada especificamente para a AES?, afirmou. A operação foi assinada ao meio-dia de ontem pelo presidente do BNDES, Carlos Lessa, em Teresópolis, depois de uma madrugada de assinaturas entre os representates das duas partes no Rio de Janeiro. Timótheo admitiu que há outras empresas inadimplentes com o banco, mas disse que o caso AES era específico, por se tratar do maior distribuidor de energia do Brasil e de uma enorme dívida do banco.