AES Tietê fecha compra de parque eólico da Renova

A AES Tietê, do grupo americano AES (dono da Eletropaulo), fechou a compra do conjunto de parques eólicos que constituem o complexo Alto Sertão II, pertencente à Renova Energia, por R$ 600 milhões. A companhia assumirá também a dívida do projeto, de R$ 1,15 bilhão.

Em fato relevante, a empresa informou que o valor da operação poderá ter acréscimo de até R$ 100 milhões, se atingir metas de desempenho, após período de cinco anos contados do fechamento da operação.

As negociações entre as duas empresas ocorrem há mais de um ano. Em janeiro, a Renova divulgou ao mercado que estava prestes a concluir a venda do complexo e que dependia de acertos burocráticos. O banco BTG Pactual assessorou a Renova Energia nessa transação. Já o Itaú BBA foi o assessor da AES Tietê. A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O Complexo Eólico Alto Sertão II está localizado na Bahia e possui capacidade instalada total de 386,1 MW, e energia contratada por 20 anos. Para a AES Tietê, a aquisição é considerada estratégica, uma vez que a empresa tem planos para avançar em energia renovável, afirmaram fontes a par do assunto.

Capitalização. Para a Renova Energia, a venda desse projeto também foi importante. Endividada, a companhia também precisava de caixa para a dar continuidade ao projeto Alto Sertão III, que está em fase adiantada de investimentos. /MÔNICA SCARAMUZZO