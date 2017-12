Afastado risco causado por intervenção em banco, diz Associação O risco sistêmico causado pela intervenção no Banco Santos para o segmento de bancos médios foi afastado pela redução do compulsório - parcela de recursos que os bancos devem recolher ao Banco Central - sobre depósitos a prazo e pelo tamanho reduzido da instituição controlada por Edemar Cid Ferreira, disse hoje a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), por meio de um comunicado assinado pelo presidente da ABBC, João Ayres Rabêllo Filho, e o diretor-executivo, Progreso Vañó Puerto. O comunicado foi divulgado depois que a tensão aumentou no segmento de bancos médios nos últimos dois dias. Na segunda-feira, a agência de classificação de risco Moody´s colocou em revisão os ratings de todos os três bancos médios que acompanha no Brasil. Ontem, consultores especializados no setor bancário alertaram o Congresso, durante audiência pública de que a situação desses bancos é grave, pois vêm sofrendo saques em conseqüência da intervenção do Banco Central no Banco Santos. "A intervenção no Banco Santos deve ser vista como um fato isolado, limitado à sua própria dimensão e realidade", diz a ABBC. "Ela não deve contaminar o sistema financeiro nem o grupo de pequenos e médios bancos, porque não se lhe pode conferir peso e relevância superiores à realidade." Argumentos A Associação argumenta ainda que a estrutura econômico-financeira dos bancos, "que era saudável antes da crise, melhora nestes momentos quando, com a aproximação das festas de fim de ano, as pessoas liquidam com o 13º salário dívidas vencidas e têm acesso ao crédito para o consumo". Citando os bons resultados que os últimos anos de estabilidade propiciaram para o sistema, a entidade afirma que "não tem qualquer sentido pensar que um problema localizado como foi o do Banco Santos tenha alterado esta realidade", ainda mais no momento em que a economia do Brasil cresce e o emprego e a massa salarial também. "Em condições de normalidade, sem o evento Banco Santos, este seria um momento especialmente favorável para o crédito, para o financiamento do consumo e para aumentar a solidez do sistema financeiro. É claro que um problema localizado não pode alterar esta realidade."