Afetada por chuva, safra de trigo do RS ficará abaixo de 2 mi t Chuvas intensas que atingiram as lavouras de trigo do Rio Grande do Sul em um momento crítico prejudicaram a qualidade do cereal no Estado e também reduziram a produção, informou nesta quinta-feira relatório da Emater, o órgão de assistência técnica do governo gaúcho. Chuvas na época da colheita tendem a trazer problemas para a qualidade do cereal, que muitas vezes acaba sendo destinado para a fabricação de ração. A produtividade da safra também pode ser afetada. O Rio Grande do Sul é o segundo produtor brasileiro de trigo. "O certo é que o Estado não terá mais uma produção acima dos 2 milhões de toneladas. Porém, (a produção) não (será) tão baixa quanto se especula", informou a Emater em um comunicado nesta quinta-feira. As chuvas atrasaram também a colheita. Até o momento cerca de 50 por cento da área semeada foi colhida, contra 71 por cento da média histórica. "As lavouras colhidas recentemente têm apresentado rendimentos bastante díspares entre as regiões e dentro de uma mesma região, indo desde casos de 1.200 kg/ha até 3.000 kg/ha. Isto dificulta bastante a composição de um cenário mais preciso em termos de quantificação...", afirmou o relatório. Mesmo em termos de qualidade, segundo a Emater, "há diferenças bastante acentuadas entre as cargas de um mesmo produtor quando são entregues à comercialização ou a depósito". No Paraná, o maior produtor nacional, as chuvas também preocupam, disse nesta quinta-feira o agrônomo Otmar Hubner, do Departamento de Economia Rural (Deral), do governo paranaense. No entanto, como o Paraná tradicionalmente colhe sua safra antes, foi menos afetado pelas chuvas, que continuam atingindo o Estado. Até o início desta semana, o Paraná havia colhido 84 por cento de sua safra, estimada em cerca de 3 milhões de toneladas. (Texto de Roberto Samora)