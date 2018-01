Lucro da Coca-Cola cai para US$ 1,45 bi no 3º tri, afetado pelo câmbio

A Coca-Cola anunciou nesta quarta-feira, 21, que teve lucro líquido de US$ 1,45 bilhão no terceiro trimestre deste ano, menor que o ganho de US$ 2,11 bilhões registrado em igual período de 2014.

Os resultados mais fracos foram atribuídos a variações cambiais, que reduziram o valor das vendas em mercados fora da América do Norte.

Na mesma comparação, o lucro por ação caiu a US$ 0,33, de US$ 0,48. Com ajustes, o ganho por ação ficou em US$ 0,51. A receita teve queda de 4,6%, a US$ 11,43 bilhões.

Apesar da queda no resultado, o lucro da Coca-Cola superou a expectativa de analistas, uma vez que a previsão era de ganho ajustado por ação de US$ 0,50. A receita, no entanto, veio aquém dos esperados US$ 11,54 bilhões.

As vendas de refrigerantes da Coca-Cola tiveram expansão anual de 2% no terceiro trimestre, enquanto as de bebidas não carbonatadas subiram 6%. (Com informações da Reuters e da Dow Jones Newswires).