Afif critica apoio a grandes empresas

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Micro e Pequena, Guilherme Afif Domingos, criticou hoje a liberação de R$ 8,1 bilhões de bancos públicos para o setor automotivo. Afif disse que o setor das micro e pequenas empresas vem mantendo emprego e lamentou que ele tenha sido "esquecido". "Momento de crise é para se apoiar o pequeno empresário. Hoje vimos, por exemplo, a liberação de grandes recursos para grandes empresas, e a micro e pequena empresa acaba sendo esquecida na hora de fazer a distribuição de recursos. É ela quem está dando emprego e renda", disse, ao sair de reunião com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Afif destacou que o setor que representa mantém uma geração de emprego positiva, enquanto as médias e grandes empresas desempregaram quase 500 mil trabalhadores no primeiro semestre. Para ele, é preciso "olhar a massa de pequenos", que estão dando emprego. Ele disse considerar "óbvio" que o caminho para sair da crise econômica é investir nas micro e pequenas.

"Hoje o que a gente vê é a liberação de recursos não para a produção, mas para o consumo. Gente, precisa ficar claro: quem precisa de recursos é a produção, porque é ela quem vai diminuir a inflação. Aumentar o consumo neste instante não é o caminho", opinou.

O ministro acompanhou um grupo da Frente Parlamentar da Pequena e Micro Empresa para pedir a Cunha agilidade na aprovação do projeto "Crescer sem Medo". A proposta modifica as tabelas do Simples para que empresas possam crescer sem temer sair do Simples de forma abrupta.