Afif e Gerdau defendem queda de juro O empresário e presidente da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, Guilheme Afif Domingos, defendeu hoje a redução do spread bancário ? diferença entre a taxa de captação de recursos junto aos investidores e os juros cobrados nos empréstimos ? como forma de garantir o aumento do consumo e a retomada do crescimento. Segundo ele, depois de uma queda de 15% da renda real, o consumidor e o empresariado brasileiro estão "sem bateria". Para ele é essencial a implementação do Cadastro Positivo, um banco de dados com informações sobre os bons pagadores. "Só a central (cadastro) permitirá reduzir em 50% o spread bancário e para o Brasil crescer com consumo é preciso ter crédito.? Afif afirmou ainda que, antes de defender grandes projetos, o governo precisa atacar esses pequenos entraves no curto prazo. Além do spread ele cita como entrave a falta de uma lei que assegure a execução das garantias nas operações de crédito e uma reforma fiscal que reduza a burocracia que, segundo ele, existe atualmente. Segundo Afif, o crescimento que a economia brasileira deve registrar em 2004 ainda vai ficar muito aquém do potencial brasileiro. Gerdau quer juro real entre 7% e 8% ao ano O presidente do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, disse que a queda dos juros no Brasil é ainda insuficiente. Em entrevista após o seminário "Produzir para Crescer", promovido pelo PMDB, Gerdau avaliou que já houve uma melhora na redução dos juros, mas é preciso buscar um patamar de taxas de juro real ? juro nominal descontada a inflação ? entre 7% e 8% ao ano. Ao comentar o que o governo precisa fazer para contribuir para a volta dos investimentos, Gerdau citou uma queda maior das taxas de juros, a reforma tributária e investimentos no setor de infra-estrutura por parte do governo. Ele disse que a proposta de reforma tributária é ainda parcial e que os investimentos governamentais ainda não aconteceram no setor de infra-estrutura.