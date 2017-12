Afrouxamento fiscal é golpe para o Banco Central

BRASÍLIA - O afrouxamento fiscal é visto como um golpe para o Banco Central, que vem tentando reconstruir sua credibilidade nos últimos meses e promete entregar a inflação no centro da meta de 4,5% apenas no final do ano que vem. Isso porque, para um banqueiro central, como várias vezes destacou Alexandre Tombini, quanto mais superávit, melhor. A previsão de economia esse ano foi reduzida essa semana pelo governo para apenas 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB). Antes era 1,13% do PIB.

A mudança da meta de superávit primário bate diretamente na atuação do BC em relação aos juros. A avaliação do mercado financeiro nos últimos anos de atuação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, era de que, enquanto o governo incentivava o consumo e aumentava seus próprios gastos, o BC praticamente enxugava gelo ao subir a taxa Selic para tentar desacelerar a atividade.

Desde a chegada do ministro Joaquim Levy à equipe econômica, a percepção mudou e passou a ser a de que política fiscal e a política monetária andariam de “mãos dadas”. Com a redução da meta fiscal deste ano de R$ 66,3 bilhões para R$ 8,7 bilhões, a avaliação é de que a primeira abandonou a segunda.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tecnicamente, a simples redução da meta não necessariamente vai na direção oposta ao que deseja o BC. Isso porque a instituição passou a usar nos últimos anos o conceito de superávit estrutural e é o “impulso fiscal” que passou a contar para a autoridade monetária. De forma rasa, para haver contribuição para o trabalho do Comitê de Política Monetária (Copom), é preciso que o resultado de um ano seja melhor do que o do anterior.