After market movimenta R$ 2,561 mi até 21h Até as 21h, o after market da Bovespa registrava volume financeiro de R$ 2,561 mi, com 225 negócios. Confira os destaques, em volume, até o momento: TNLP4 (Telemar PN) - R$ 385.339,00 CGAS4 (Comgas PN) - R$ 322.980,00 PETR4 (Petrobras PN) - R$ 304.175,00 BBDC4 (Bradesco PN) - R$ 279.075,00 TSPP4 (Telesp Celular Participações PN) - R$ 213.245,00