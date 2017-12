After market movimenta R$ 297,330 mil até 21h Até as 21h, o after market da Bovespa registrava volume financeiro de R$ 297,330 mil, com 71 negócios. Confira os destaques, em volume, até o momento: Telemar PN (R$ 125.613,00); Acesita PN (R$ 30.636,00); Petrobras PN (R$ 27.090,00); Telesp Cel PA PN (R$ 23.780,00); Inepar PN (R$ 17.325,00).