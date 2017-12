After market movimenta R$ 866,212 mil até 21h Até as 21h, o after market da Bovespa registrava volume financeiro de R$ 866,212 mil, com 145 negócios. Confira os destaques, em volume, até o momento: TNLP4 (Telemar PN) - R$ 207.705,00 CMIG4 (Cemig PN) - R$ 98.747,00 TLCP4 (Tele Leste Celular PN) - R$ 94.510,00 VALE5 (Vale do Rio Doce PNA) - R$ 65.670,00 PCAR4 (Pão de Açúcar CBD PN) - R$ 51.726,80