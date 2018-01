After market movimenta R$ 877,211 mil até 21h Até as 21h, o after market da Bovespa registrava volume financeiro de R$ 877,211 mil, com 93 negócios. Confira os destaques, em volume, até o momento: CSNA3 (Sid Nacional ON) - R$ 383.932,00 CGAS4 (Comgas PN) - R$ 152.440,00 UNIP6 (Unipar PNB) - R$ 67.320,00 BELG4 (Belgo Mineira PN) - R$ 48.430,00 ACES4 (Acesita PN) - R$ 34.455,00