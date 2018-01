Aftosa: campanha de vacinação atinge índice de 90% no RS A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul, realizada em janeiro, alcançou índice de cobertura de 90%, conforme levantamento preliminar realizado pela Secretaria da Agricultura. O órgão deve concluir a avaliação final na próxima semana. Em maio, será realizada a segunda fase, para vacinar animais com até 24 meses. Segundo a secretaria, os pecuaristas que não vacinaram o rebanho estão sujeitos à autuação e multa, além do risco de interdição da propriedade até a aplicação do medicamento. Em parceria com o Ministério da Agricultura (Mapa), técnicos do Estado irão visitar algumas propriedades rurais em abril para realizar sorologia dos animais e verificar a eficiência da vacina. O rebanho gaúcho está estimado em 13,65 milhões de cabeças. A verificação de dados foi uma das falhas apontada em auditoria do Mapa realizada no sistema de defesa sanitária do Estado no ano passado. Conforme a avaliação, os cadastros das propriedades continuam inconsistentes, baseados nas declarações dos produtores. Na maioria das inspetorias veterinárias visitadas pelo Mapa os funcionários não se deslocam até as propriedades para conferir as informações declaradas. A avaliação foi feita entre os dias 11 e 19 de setembro de 2006 e compara a situação encontrada com a auditoria anterior, entre 20 de fevereiro e 1º de março de 2005.