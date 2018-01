Aftosa deve custar mais de US$ 250 mi à Argentina O jornal argentino La Nación publicou nesta sexta-feira uma reportagem estimando em US$ 250 milhões os prejuízos causados pelo surto de febre aftosa no país. O cálculo foi feito a partir da suspensão da compra de carne argentina por seis países, entre eles o Brasil, que deixou nos estoques cerca de 110 mil toneladas Só o Chile, o maior parceiro da Argentina no mercado de carnes, teria comprado, segundo o jornal, mais de 58 mil toneladas, avaliadas em US$ 144,5 milhões. O periódico lembra que os prejuízos podem ser ainda piores a partir da semana que vem, quando a União Européia decidirá se também suspende as importações do produto. Confirmação A Argentina confirmou na última quarta-feira a existência de um foco de febre aftosa na província de Corrientes, município de San Luis del Palmar - que faz fronteira com o Rio Grande do Sul e o Paraguai. Desde então, diversos importadores de carne bovina suspenderam as compras com o país, que declarou hoje estado de emergência sanitária em todo o território nacional.