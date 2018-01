Aftosa: governo volta atrás e fecha fronteira com Argentina O governo brasileiro voltou atrás e decidiu fechar as fronteiras com a Argentina por conta da ocorrência de um foco de febre aftosa no país vizinho. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, Gabriel Alves Maciel, o Brasil vai restringir as importações de animais vivos e subprodutos oriundos da província de Corrientes, na Argentina, onde foi descoberto um foco de febre aftosa. "A medida não atinge carne maturada e desossada", afirmou. Ele lembrou que quando foi descoberto o primeiro foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, no ano passado, a Argentina restringiu, inicialmente, as importações de carne da região interditada pelo ministério. "O ministério adotará a mesma estratégia", reafirmou. Posteriormente, a Argentina ampliou o embargo. De acordo com o secretário, os técnicos ligados à área de defesa animal avaliarão a necessidade de estender o embargo ao restante da Argentina. Esse assunto será discutido amanhã. Pouco antes do anúncio desta decisão, o governo havia assumido uma posição menos dura. Mesmo amargando o embargo de 56 países à carne nacional, o Ministério da Agricultura tinha optado por adotar uma medida amigável e, portanto, mantido o comércio de carnes e animais com a Argentina. O setor privado cobrou do governo o fechamento da fronteira como forma de evitar o risco sanitário, cautela necessária principalmente depois que vários casos da doença foram diagnosticados no Mato Grosso do Sul e no Paraná. "É um erro não fechar a fronteira. Os Estados poderão fazer isso de forma unilateral", disse o presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira. No ano passado, quando foram descobertos vários casos da doença no Brasil, a Argentina foi muito rígida com o Brasil e suspendeu as compras de carne até Santa Catarina. Em outubro, depois de confirmado o primeiro caso no Mato Grosso do Sul, a Argentina suspendeu as importações de animais suscetíveis à aftosa e também subprodutos oriundos do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em janeiro, Buenos Aires flexibilizou o embargo e retomou as importações de carne suína de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aftosa é resultado da irresponsabilidade do Mercosul O foco de aftosa registrado hoje na Argentina é o resultado da forma inconseqüente como o Mercosul está tratando do assunto, segundo Pedro Camargo Neto, presidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs) e ex-presidente do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo (Fundepec), que teve grande importante no combate da doença no interior paulista. Segundo ele, o Mercosul não pode continuar sendo o maior exportador de carne bovina do mundo com tanta irresponsabilidade em relação a aftosa. "Esta irresponsabilidade não é apenas do governo mas também do setor privado e pode custar ao Brasil e ao Mercosul uma posição que não foi fácil conquistar", disse. Para Camargo, isto é um alerta para que o Brasil de que esta questão da aftosa tem que ser tratada de forma conjunta pela América do Sul. "Mas antes o Brasil tem que fazer sua lição de casa. Nem a questão do foco do Paraná foi resolvida ainda", lembra. Amaryllis Romano, da Tendências Consultoria, acredita que a imagem do Brasil e do Mercosul pode ficar comprometida com estes vários focos sendo registrados. "O Mercosul vai ficar conhecido como uma área onde a aftosa existe", disse. A analista lembra que o governo argentino estava querendo restringir as exportações de carne bovina porque elas estavam criando um ambiente de inflação interna. "Agora, com a aftosa, as exportações devem cair e este problema de inflação argentina pode ser minimizado", disse.