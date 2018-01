Aftosa: Kirchner concede créditos para pecuaristas O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, anunciou hoje a concessão de créditos para pecuaristas, atingidos desde a semana passada pelo surgimento de focos de febre aftosa na província de Corrientes. No total, o governo fornecerá US$ 100 milhões em créditos destinados à melhoria de instalações agropecuárias e maquinaria. Além disso, os produtores de leite receberão US$ 165 milhões em créditos. O foco consistia em 70 cabeças de gado da raça Bradford no município de San Luis del Palmar. Para evitar que a doença se espalhasse, o Senasa eliminou os animais infectados, além de outros 800, potencialmente contaminasse pela aftosa nas fazendas da região. Suspensão Desde o anúncio da descoberta do foco de aftosa, doze países suspenderam de forma parcial ou total a importação de carne argentina. O governo Kirchner argumenta que as perdas não serão superiores a US$ 280 milhões, o equivalente a 20% das exportações, mas as lideranças pecuaristas sustentam que poderiam passar de US$ 700 milhões. Nesta quarta e quinta-feira as autoridades sanitárias da União Européia decidirão qual atitude tomar. A UE é responsável por 38% da compra das carnes argentinas enviadas ao exterior. Na Argentina os produtores esperam que os europeus tomem o mesmo caminho da Rússia, que declarou uma suspensão parcial de compra.