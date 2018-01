Aftosa na Argentina é ruim para região, dizem pecuaristas O presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, lamentou hoje a descoberta de pelo menos um foco de febre aftosa em rebanho de uma fazenda da Argentina. "É muito ruim para a região; para a imagem da carne produzida na região", disse. Ele reafirmou a necessidade de controle da doença no País e nos países vizinhos. "Nós precisamos parar de falar que estamos controlando as doenças. Precisamos controlá-las na prática", disse. Para fontes do Ministério da Agricultura, o fato do foco da Argentina ter sido descoberto perto da fronteira do país com o Rio Grande do Sul e Paraguai reforça a tese da importância de ações conjuntas, tais como vacinação coletiva e registro dos rebanhos, principalmente no Paraguai e Bolívia. Quando foi descoberto o primeiro foco de aftosa no Mato Grosso do Sul, no ano passado, uma das suspeitas era que animais contaminados teriam sido trazidos de fazendas paraguaias, onde é possível comprar bois a preços mais baixos. A suspeita não foi confirmada nem desmentida. Proibição Técnicos do ministério acreditam que, tão logo receba comunicado oficial sobre o foco da Argentina, o governo brasileiro proibirá o trânsito de animais da Argentina para o território nacional, além de barrar as importações de carnes. A preocupação maior é com Santa Catarina, único Estado do País reconhecido pela Organização Internacional de Saúde Animal (OIE) como área livre de aftosa sem vacinação. "Os animais de Santa Catarina têm imunidade zero, ou seja, estão desprotegidos", disse uma fonte. Doença no Brasil No ano passado, quando foram descobertos vários casos da doença no Brasil, a Argentina suspendeu as importações de animais suscetíveis à aftosa e também subprodutos oriundos do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em janeiro, Buenos Aires flexibilizou o embargo e retomou as importações de carne suína de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No acumulado de janeiro a dezembro, o Brasil faturou US$ 28,6 milhões com as vendas de carne suína para a Argentina.