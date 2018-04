Aftosa, principal barreira às exportações de carne O Brasil, segundo maior produtor de carne bovina do mundo, já teria condições de suprir os maiores consumidores mundiais da commodity, mas é prejudicado pelas barreiras sanitárias impostas pelos países industrializados e por algumas economias asiáticas. Segundo Antenor de Amorim Nogueira, coordenador-geral da Confederação Nacional da Agricultura, a febre aftosa é a principal barreira que impede a conquista de novos mercados, apesar de os focos da doença estarem caindo ano a ano. Em 2000, por exemplo, eram 47 os focos de aftosa no País, e, no ano passado foram registrados 37. Ainda assim, o Brasil deve exportar US$ 1,2 bilhão em carne bovina neste ano, ante US$ 1,023 bilhão no ano passado. O número só não será maior por conta das barreiras sanitárias. O protecionismo, a falta de promoção comercial e a concentração das vendas em poucos mercados, estão reduzindo a competitividade da carne bovina brasileira, que tem um dos menores custos mundiais de produção. Segundo Nogueira, os custos de produção de uma arroba de boi na União Européia estão entre US$ 50 e US$ 60. Nos Estados Unidos, este custo é de US$ 43,87, e, no Brasil, de US$ 17,13. Segundo o executivo, o Brasil está trabalhando para ganhar mercados com a carne do tipo "boi verde", de animal criado no pasto e não confinado. Os exportadores estão negociando uma maior abertura dos mercados do Chile, Leste Europeu e Oriente Médio para a carne bovina brasileira. Nogueira destacou que os ganhos de produtividade no segmento foram conquistados pela melhora nas condições de manejo do rebanho (suplementação mineral, pastagens rotacionadas e eliminação de recrias), cruzamento industrial, redução da idade do abate com novas tecnologias, e melhora na qualidade das pastagens. Ainda assim, a competitividade é afetada pelo protecionismo e pelas barreiras sanitárias no exterior, pela falta de promoção e pela concentração das vendas em poucos mercados. O setor exportador de carne bovina propôs ao governo as seguintes medidas para aumentar as vendas externas: maior promoção do produto no exterior; esforço para acertar acordos sanitários que permitam a exportação a novos mercados; fortalecimento dos programas sanitários; apoio na luta para eliminação de subsídios e barreiras à carne; implantação de sistemas de classificação de carcaças; implantação de sistemas de classificação de couro; alianças mercadológicas; modernização de pequenos varejistas; e implantação de seguro de crédito à exportação para a cadeia bovina.