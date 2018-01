Aftosa: SC quer se separar do Circuito Pecuário Sul O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, defendeu hoje a separação do Circuito Pecuário Sul, que é formado pelo Estado, Paraná e Rio Grande do Sul. Ao pedir a divisão, Santa Catarina está de olho numa condição diferenciada no mercado internacional, o que alavancaria as exportações de carnes do Estado. Se houver a divisão, Santa Catarina poderá ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como área livre de febre aftosa sem vacinação. O Estado tem esse reconhecimento por parte do Ministério da Agricultura. Como os outros dois estados do circuito vacinam seus rebanhos contra a doença a OIE não reconhece a situação sanitária diferenciada de Santa Catarina. "Não queremos que um foco no Pará ou no Paraná, por exemplo, prejudique as nossas vendas", comentou. De acordo com o governador, o ministro Rodrigues comprometeu-se a avaliar a situação e, se for o caso, apresentar pedido para divisão dos circuitos e de reconhecimento da condição sanitária de Santa Catarina à OIE. Hoje, o Pará foi considerado livre de febre aftosa, com vacinação.