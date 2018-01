AGCO compra Valtra, incluindo operações no Brasil A norte-americana AGCO Corporation, que desenha, fabrica e distribui equipamentos agrícolas, anunciou a compra da finlandesa Valtra, uma das maiores fabricantes de tratores do mundo. A transação foi fechada por 600 milhões de euros (US$ 672 milhões) e ainda depende de aprovação por parte de autoridades reguladoras. A Valtra, com forte presença na Escandinávia e na América Latina, é controlada pela também finlandesa Kone Corporation, que tem operações com elevadores, escadas rolantes, gruas, equipamentos florestais e tratores. Nos 12 meses terminados em junho, a Valtra obteve um lucro operacional de US$ 65 milhões, com um faturamento de US$ 900 milhões. "A aquisição proporciona uma oportunidade única para a ACGO expandir de maneira efetiva seu negócio em mercados globais significativos com a utilização da tecnologia e liderança em produtividade presentes nesta companhia", disse o principal executivo da AGCO, Robert J. Ratliff. Os produtos fabricados pela AGCO Corporation são distribuídos em 140 países, sob as marcas AgcoAllis, AgcoStar, Glencoe, Massey Ferguson, Terra-Gator e Willmar, dentre outras. No ano passado, faturou US$ 2,9 bilhões. Fundada em 1950, a Valtra desenvolve, industrializa e vende tratores personalizados para clientes em mais de 70 países. As fábricas estão situadas em Suolahti e Nokia, na Finlândia, e em Mogi das Cruzes, no Brasil, que desde 1960 já fabricou 300 mil tratores. As informações são da Dow Jones e dos sites das companhias.