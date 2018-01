Agência coloca Eletropaulo em calote A agência de análise de risco internacional Fitch Ratings rebaixou a nota da dívida em moeda local e estrangeira da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo) de "C" para "DDD", em conseqüência do calote da companhia sobre o pagamento de US$ 100 milhões de euro commercial papers (títulos), com vencimento esta semana.