Agência de classificação de risco avalia papéis do Unibanco A agência de classificação de risco de crédito Standard & Poor´s Ratings Services atribuiu seu rating (classificação) de crédito de longo prazo em moeda estrangeira de "B+" para os eurobônus (títulos do banco no mercado internacional) de longo prazo de US$ 125 milhões do Unibanco, com cupom de 4%, a serem emitidos em 21 de julho próximo e com vencimento em 21 de janeiro de 2005. "Os ratings do Unibanco refletem a presença sólida do banco no Brasil, seu perfil diversificado de negócios, a alta qualidade administrativa, a capacidade forte de obter lucros e a estratégia geral em linha com o competitivo mercado brasileiro", disse o analista de crédito Claudio Gallina. Segundo ele, equilibram esses aspectos a eficiência operacional pequena da instituição em comparação com a de seus parceiros na América Latina, o histórico de encargos substanciais e a exposição ao ambiente volátil e ao risco soberano brasileiros. "A perspectiva estável atribuída ao Unibanco reflete a perspectiva atribuída ao rating de crédito soberano do Brasil. Nos níveis atuais, o rating do Unibanco está limitado pelo rating de crédito soberano, o que significa que uma mudança da perspectiva ou do rating soberano pode levar a uma ação similar sobre os ratings do banco", acrescentou a agência. As informações são da Dow Jones.