Agência de classificação de risco rebaixa 3 bancos de Dubai

A a agência de classificação de risco Moody's Investors Service rebaixou os ratings de três bancos com sede em Dubai: Emirates NBD, Mashreqbank PSC e Dubai Islamic Bank PJSC. Os ratings haviam sido colocados em revisão em agosto de 2009 em resposta ao enfraquecimento das condições econômicas em Dubai.

A decisão de hoje, segundo a agência, reflete a deterioração da economia de Dubai, exacerbada pela incerteza criada pelo anúncio da reestruturação do grupo Dubai World e sua subsidiária Nakheel, do setor imobiliário.

O rating para os depósitos do banco Emirates NBD foi reduzido de A1/P-1 para A2-/P-1 e continua em revisão para possível rebaixamento. O banco informou ativos totais de 291 bilhões de dirhams (US$ 79 bilhões) em 30 de setembro de 2009.

Os ratings da dívida e dos depósitos do banco Mashreqbank PSC caíram para Baa1/P-2, de A2/P-1, e a perspectiva foi mudada para negativa. O Mashreqbank tinha ativos totais de 100 bilhões de dirhams (US$ 27 bilhões) em 30 de setembro de 2009.

A Moody's rebaixou o rating de emissor do Dubai Islamic Bank PJSC para Baa1/P-2, de A1/P-1. A perspectiva do rating também foi mudada para negativa. Em 30 de setembro, os ativos do banco somavam 73,6 bilhões de dirhams (US$ 20 bilhões). As informações são da Dow Jones.