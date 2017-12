Agência de classificação eleva nota da dívida argentina A agência de classificação de risco Fitch elevou a nota da dívida de longo prazo em moeda local da Argentina de "CC" para "B-". Essa nota se aplica as emissões locais feitas após o calote de dezembro de 2001, incluindo os títulos denominados em pesos e "empréstimos garantidos". A nota para a dívida externa continua em "DDD", o que significa que uma parte considerável dela permanece em calote. O governo argentino tem efetuado os pagamento dos juros da dívida em peso, fazendo uma distinção entre esta dívida e o principal da dívida em dólar, que deixou de pagar depois de dezembro de 2001. Além disso, o perfil financeiro do país tem melhorado e a Fitch reconhece a intenção do governo argentino de melhorar o perfil da dívida. Segundo a Fitch, quando a Argentina renegociar com sucesso a dívida com os bancos credores, o perfil de crédito do país irá melhorar.