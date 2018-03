Agência de energia elétrica autoriza reajustes em três Estados A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje reajustes das tarifas de energia que variam de 24,43% a 28,47% das distribuidora de energia de Pernambuco (Celpe) e de pequenas companhias de distribuição do Paraná (Cocel) e de Santa Catarina (João Cesa e Eflul). As novas tarifas entram em vigor no domingo. De acordo com nota divulgada hoje, a correção ficou abaixo do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) acumulado dos últimos 12 meses (março de 2002 a fevereiro de 2003), que chegou a 30,60%. Calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP-M é o indexador utilizado para corrigir uma parcela das tarifas de energia elétrica, conforme previsto nos contratos de concessão das empresas. Essas empresas não estão incluídas na relação das 17 distribuidoras que sofrerão esse ano o processo de revisão tarifária, que ocorre em média a cada quatro anos. Para as quatro a revisão ocorrerá no ano que vem. As tarifas de fornecimento de energia elétrica são reajustadas anualmente, na data de assinatura dos contratos de concessão. Os porcentuais são limites máximos, lembra a agência, e por isso as distribuidoras podem aplicar reajustes menores. O cálculo dos índices leva em conta a variação de custos que as empresas tiveram no decorrer dos últimos doze meses. A fórmula de cálculo inclui custos não gerenciáveis (energia comprada de geradoras, Conta de Consumo Combustível (CCC), Reserva Global de Reversão (RGR), taxa de fiscalização e encargos de transmissão); e custos gerenciáveis, sobre os quais incide o IGP-M. O maior reajuste será para a Celpe, que fornece energia para aproximadamente 2,2 milhões de unidades consumidoras de 185 municípios de Pernambuco e do município de Pedras de Fogo, na Paraíba. A Empresa Força e Luz João Cesa poderá aumentar as contas em até 24,43% das cerca de 2 mil unidades consumidoras no município de Siderópolis, em Santa Catarina. Os 3,8 mil consumidores no município de Urussanga, em Santa Catarina da Empresa Força e Luz Urussanga Ltda (Eflul) terão reajuste de 26,53%. Já a Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), que fornece energia para cerca de 29,1 mil unidades consumidoras no município de Campo Largo, no Paraná, terá um aumento de 26,71%.