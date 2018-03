Agência de energia pede que governo respeite os contratos O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Eduardo Ellery considera normal o "espanto" do governo federal diante dos contratos firmados com as empresas concessionárias de energia elétrica, que impõem reajustes anuais da tarifa, com base no IGP-M. "Não foi ele (o governo Lula) que elaborou, mas é preciso cumprir e como diz o ministro da Fazenda Antonio Palocci, a tradição do Brasil é cumprir contratos", disse. Ele esteve hoje em Salvador participando de audiência pública para discutir o índice de aumento da tarifa da energia a ser cobrada a partir do próximo mês aos 3,1 milhões de consumidores da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Ellery propôs um aumento de 30,93% dos quais 27,19% seriam aplicados este ano e a diferença restante de 3,74% cobrada em quatro parcelas anuais a partir de 2004. Segundo a Aneel, a Coelba apresentou argumentos defendendo um aumento de 58,99%. O diretor comercial da Coelba, Mauro Magalhães considera o índice de 27,19% insuficiente. "Estamos um pouco preocupados", afirmou. O último aumento da Coelba foi em abril do ano passado, de 13,55%. "Estamos um ano sem reajuste num cenário de aumentos de custos, como prova o último IGP-M que passou dos 32%", disse. Magalhães se disse seguro quanto às pressões do governo dirigidas ao setor. "O governo tem dito que cumprirá os contratos e é o que acreditamos". O superintendente da Procuradoria do Consumidor da Bahia, Arquimedes Pedreira Franco cobrou do governo federal ações para o reduzir os aumentos. "Não quero ser grosseiro, mas essa reunião é fantasiosa, pois todos já sabem o aumento que será dado", disse. "Esses contratos foram elaborados totalmente contrários à realidade nacional e contra os consumidores, os maiores prejudicados". Franco assinalou que só resta a ele e ao consumidor ser um "justus esperneante". O presidente da Associação dos Consumidores da Bahia, Nivaldo Cruz também se disse "indignado" com o aumento de 27,19%. Ele afirmou que está estudando a possibilidade de entrar com uma ação civil pública contra o reajuste.