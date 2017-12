Agência de risco aguarda novo modelo de energia para avaliação A presidente da Standard & Poor´s no Brasil, Regina Nunes, disse hoje que o novo modelo de energia elétrica que o governo deve anunciar nos próximos dias, se bem aceito, reforçaria a possibilidade de uma mudança na perspectiva (outlook) do rating soberano do Brasil pela agência. Hoje, essa perspectiva é estável. A executiva evitou, no entanto, afirmar que o simples anúncio do modelo possa, por si só, alterar essa perspectiva. Ela explicou que a questão regulatória é, na visão da agência, o principal fator da agenda do governo, depois das reformas tributária e previdenciária ? a aprovação das reformas já está embutida na nota do País (rating). Dentro desse ambiente regulatório, o setor de energia elétrica é o principal segmento que vem sendo acompanhado nas análises da S&P. A melhor ilustração da importância do setor elétrico, disse Regina Nunes, foi o ano de 2001, quando a S&P atribuiu um outlook positivo para o Brasil, na expectativa de um crescimento de 5% do PIB naquele ano, que acabou não se concretizando em função do racionamento de energia.