Agência de risco avalia impacto da guerra e cita o Brasil A agência de classificação de risco de crédito norte-americana Standard & Poor´s divulgou a primeira análise sobre o impacto que uma eventual guerra dos Estados Unidos contra o Iraque teria sobre a situação de crédito dos países, avaliando que algumas nações, como o Brasil, que têm a perspectiva negativa, poderão ter um risco maior. O relatório avalia que os governos mais dependentes de financiamentos comerciais externos terão um risco maior do que os países do Oriente Médio. A agência considera que uma eventual guerra prolongada manterá os preços do petróleo em alta, o que acarretará uma contração econômica global. A situação fiscal de vários países poderia piorar e o comércio e os fluxos de capital diminuirão. Nesse cenário, as falhas estruturais das economias ficariam mais pronunciadas e classificações que estão sob perspectiva negativa teriam um risco ainda maior. Além do Brasil, a agência citou a Jamaica, Guatemala, Marrocos e Filipinas. Em relação à questão fiscal, a agência afirma que o Brasil, Israel, Líbano, Filipinas e Turquia estão entrando nesse período de incertezas com a proposta declarada de apertar as condições fiscais. Mas a habilidade desses governos de elevar receitas e cortar gastos diminuirá se houver uma guerra prolongada e as notas de classificação poderão sofrer o impacto dessas circunstâncias. A agência também avalia que a incerteza da guerra ampliará a aversão ao risco, o que provocará um impacto forte em países com necessidades grandes de financiamento externo, como o Brasil, Jamaica e Turquia. A República Dominicana, o México e as Filipinas seriam afetados por uma redução do fluxo, mas em uma proporção menor. O estudo da S&P diz que uma guerra com duração limitada deverá provocar poucos impacto nas classificações atuais. Quanto ao Oriente Médio, a S&P acredita que as lideranças dos países da região vão suportar os choques político e econômico sem perder o apoio amplo da população para programas orientados para o mercado e que eventuais protestos públicos não deverão ameaças as instituições estabelecidas na região.