Agência de risco diz que Buenos Aires está no Brasil A agência de classificação de risco Standard & Poor´s anunciou que retirou todos as classificações de crédito da "Província de Buenos Aires (República Federativa do Brasil)", a pedido da Província. O relatório, com o erro grosseiro de localização, está disponível para pessoas cadastradas no site da S&P (www.standardandpoors.com), seção Fixed Income, subseção Credit Ratings Actions) e é assinado pelos analistas Sebastian Briozzo, Jane Eddy e Diana Mondino.