Agência de risco eleva perspectiva do Brasil e mercado festeja A agência de classificação de risco norte-americana Standard & Poor´s Ratings Service aumentou hoje a perspectiva sobre a dívida externa brasileira de "estável" para "positiva", fato que provocou euforia no mercado brasileiro. Logo após o anúncio, a bolsa e os títulos da dívida subiram e o dólar e o risco país caíram. As demais notas sobre a dívida brasileira foram mantidas pela agência. De acordo com a analista de crédito da S&P Lisa Schineller, a perspectiva positiva sobre a dívida de longo prazo em moeda estrangeira reflete a redução da vulnerabilidade externa sustentada pela melhora estrutural na balança comercial do Brasil. "O forte desempenho externo e a contínua disciplina fiscal e monetária devem dar suporte a uma aceleração sustentada no crescimento ao longo dos próximos vários anos, sustentada por uma recuperação na demanda doméstica em 2004", disse Schineller. Segundo ela, o queda dos juros e a boa administração da dívida, "que tem reduzido a proporção de dívida cambial e aumentado a proporção de títulos de taxa fixa na dívida doméstica", deve reduzir os juros altos "do setor privado e ajudar na recuperação do crescimento".