Agência de risco melhora nota da dívida externa do Brasil A agência de classificação de risco norte-americana Standard & Poor´s elevou o nota de crédito da dívida de externa do Brasil de B+ para BB-. A perspectiva também foi revisada de "positiva" para "estável". A classificação para a dívida externa de curto prazo foi mantida em B. A nota para a dívida interna continua em BB e a perspectiva foi mantida "estável". O mercado brasileiro passou o dia todo especulando sobre a nova classificação do Brasil, o que se confirmou após o fechamento dos negócios. O dólar e o risco Brasil fecharam na menor cotação desde janeiro e a bolsa ultrapassou os 23 mil pontos, em alta de 0,86%, com giro R$ 1,265 bilhão. O volume de negociação do after market (mercado eletrônico) bateu recorde histórico de R$ 26,361 milhões, em 1.468 transações, após o anúncio da Standard & Poors. Segundo comunicado da S&P "a elevação reflete a melhora notável na posição de liquidez externa do Brasil e a melhor dinâmica fiscal, em meio a uma forte gestão macroeconômica". A analista de crédito Lisa Schineller diz na nota que "o forte desempenho da balança comercial em 2004 e 2005 põe em destaque o declínio da necessidade de financiamento externo". Na opinião dela, as vendas externas do Brasil foram ajudadas "por fatores cíclicos favoráveis", mas também refletem "uma melhora estrutural". A analista acredita que a melhora nas contas do Brasil "deverá favorecer uma estabilidade maior do real. Além disso, disse, o declínio na parcela de dívida indexada ao dólar (13% da dívida interna em agosto de 2004, de 22% em dezembro de 2003) contribui para isolar as contas fiscais do Brasil e sua dívida das flutuações do câmbio. Ela projeta um crescimento da economia este ano de 4% e de 3% em 2005, mas adverte que "o crescimento no investimento permanece em níveis baixos". A nota diz que "a aprovação de uma reforma microeconômica dará mais apoio ao investimento" e defende "o superávit entre de 3% a 4% do PIB para manter a trajetória da dívida numa ladeira para baixo". Veja na tabela abaixo como são as classificações das principais agências de risco. Principais serviços de classificação de títulosServiço de classificação Explicação sobre as classificações de títulos municipais e de empresasFitchMoody´sStandart & Poor´s Mais alta qualidade, títulos de excepcional qualidade Alta qualidade Classificação média altaAAA AA AAaa Aa AAAA AA A Classificação média Predominantemente especulativo Especulativo, baixa classificaçãoBBB BB BBaa Ba BBBB BB B Inadimplemento próximo Altamente expeculativo Mais baixa qualidade, sem interesseCCC CC CCaa Ca CCCC CC C Inadimplente, em atraso, valor questionávelDDD DD D DDD DD D A Fitch e a Standart & Poor´s podem utilizar os sinais de + ou - para alterar algumas classificações. A Moody´s utiliza os modificadores numéricos 1 (mais alto), 2 e 3 na faixa da Aa1 até Ca3.