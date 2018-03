Agência de Saúde divulga ranking de reclamações de fevereiro As operadoras de planos de saúde Central Nacional Unimed, Saúde Assistência Médica Internacional Ltda. e Amic Assistência Médica Integrada S/C Ltda são as líderes de queixas de consumidores em fevereiro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Índice de Reclamações (IR) da Agência soma as ligações realizadas pelos consumidores ao Disque ANS (0800-7019656) e pelo e-mail no portal da ANS: www.ans.gov.br. O Índice é calculado entre a razão do número de reclamações e o número de beneficiários ativos da operadora, multiplicado por 10.000. Os três grupos de operadoras pesquisados pela Agência para o Índice são: operadoras com mais de 50 mil consumidores; operadoras com menos de 50 mil e mais de 10 mil consumidores; e operadoras com menos de 10 mil usuários. No grupo de empresas com mais de 50 mil usuários ativos, a Central Nacional Unimed, com sede em São Paulo, ficou com a primeira colocação, com um Índice de 1,27 de reclamações em fevereiro. A empresa atende 165.013 consumidores e recebeu 21 reclamações no mês passado. A Pró-Saúde Assistência Médica S/C Ltda, com sede em Santana de Parnaíba, São Paulo, ficou com a segunda posição, com Índice de 1,08. A empresa recebeu seis reclamações num universo de 55.590 usuários ativos. Na terceira posição ficou a Golden Cross, com Índice de 0,57. Foram 21 reclamações entre os 369.908 consumidores. A Saúde Assistência Médica Internacional Ltda., com sede em Poá, São Paulo, ficou em primeiro lugar no grupo com menos de 50 mil e mais de 10 mil consumidores, com Índice de 3,64, em fevereiro. Foram quatro reclamações entre os 10.994 consumidores ativos. A São Luiz Planos de Saúde S/C Ltda. ficou na segunda posição com Índice de 2,77, o que representa três reclamações entre 10.827. Já a Unimed Salvador fechou o mês passado em terceiro lugar, com Índice de 2,20, ou seja, sete reclamações entre 31.890 usuários ativos. Grupo de empresas com menos de 10 mil usuários A Amic Assistência Médica Integrada S/C Ltda, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi a líder de reclamações no grupo de operadoras com menos de 10 mil usuários ativos. A Amic obteve Índice de 48,72 de reclamações. Da cidade Jundiaí, São Paulo, a Conasa ? Cobertura Nacional de Saúde Ltda. passou para o segundo lugar no IR de fevereiro, com Índice de 25,04, depois de ficar em quinto no ranking de janeiro, com 10,73. E, em terceiro lugar, com Índice de 23,42, a Abesp ? Assistência Médica Ltda, que tem sede em Poá, São Paulo.