Agência de Transportes fica com concessões rodoviárias O Diário Oficial da União publicou, nesta sexta-feira, o extrato de transferência dos cinco contratos de concessão de exploração de rodovias federais do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) - órgão em extinção - para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os atos de transferência foram assinados na última segunda-feira pelo ministro dos Transportes, João Henrique. Segundo o Ministério dos Transportes, foram transferidos para a ANTT os contratos da Concessionária da Ponte Rio-Niterói (Ponte S/A), Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A (NovaDutra), Companhia de Concessão Juiz de Fora-Rio (Concer), Concessionária Rio-Teresópolis S/A (CRT) e Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S/A (Concepa). Com esse procedimento burocrático, a ANTT passa, oficialmente, a fiscalizar as concessões em questão.